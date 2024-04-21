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Нападающий «Зенита» Артур: готов играть на любой позиции, где попросит тренер

Нападающий «Зенита» Артур: готов играть на любой позиции, где попросит тренер
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Нападающий петербургского «Зенита» Артур заявил о том, что готов играть на любой позиции, где попросит тренер.

«Сегодня была самая для меня привычная позиция, но одна из вариаций, которую мы наигрываем в ходе тренировочного процесса. Я должен готов помочь команде, где бы меня ни попросил тренер. Стараюсь это делать. Не так принципиально, где играть. Очень рад, что не пропустили и смогли забить. Буду готов играть на любой позиции, где меня попросит главный тренер», — передаёт слова Артура корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, после 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.

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