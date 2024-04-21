Мансилья ответил, чего не хватило «Оренбургу» в матче с «Зенитом»

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья прокомментировал результат матча 25-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1).

«Во втором тайме нам не хватило реализации. У нас было три железных момента. Нужно уже забыть об этой игре и думать о следующей, — передаёт слова Мансильи корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Единственный гол был забит на 23-й минуте. Хозяева повели в счёте после точного обводящего удара полузащитника Клаудиньо. Ему ассистировал нападающий Матео Кассьерра.

После 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.