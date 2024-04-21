«Ковентри Сити» отыгрался с 0:3 за 25 минут в матче 1/2 финала КА с «Манчестер Юнайтед»

В эти минуты идёт полуфинальный матч Кубка Англии, в котором играют «Ковентри Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Роберт Джонс. На момент написания новости счёт в матче — 3:3.
На 23-й минуте матча счёт открыл полузащитник «красных дьяволов» Скотт Мактоминей. Ему ассистировал защитник Диогу Дало. На 45+1-й минуте матча забил защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр с передачи Бруну Фернандеша. На 58-й минуте забил уже сам Бруну Фернандеш.
Однако хозяева восстановили равновесие в счёте за 25 минут до конца матча: на 71-й минуте забил нападающий хозяев Эллис Симмс, на 79-й минуте забил Каллум О'Харе, а на 90+5-й минуте Хаджи Райт с пенальти сравнял счёт в матче и перевёл игру в дополнительное время.
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