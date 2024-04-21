«Ман Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Ковентри Сити» в серии пенальти

Завершился полуфинальный матч Кубка Англии, в котором играли «Ковентри Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Роберт Джонс. Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 3:3. В серии пенальти победу одержали гости со счётом 4:2.

На 23-й минуте матча счёт открыл полузащитник «красных дьяволов» Скотт Мактоминей. Ему ассистировал защитник Диогу Дало. На 45+1-й минуте матча забил защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр с передачи Бруну Фернандеша. На 58-й минуте забил уже сам Бруну Фернандеш.

Однако хозяева восстановили равновесие в счёте за 25 минут до конца матча: на 71-й минуте забил нападающий хозяев Эллис Симмс, на 79-й минуте забил Каллум О'Харе, а на 90+5-й минуте Хаджи Райт с пенальти сравнял счёт в матче и перевёл игру в дополнительное время, по итогам которого ни одна из команд не вышла вперёд. Гол хозяев в концовке дополнительного времени был отменён из-за офсайда после просмотра видеоповтора. В серии пенальти сильнее оказались игроки «Манчестер Юнайтед».