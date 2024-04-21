«Ман Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Ковентри Сити» в серии пенальти

Завершился полуфинальный матч Кубка Англии, в котором играли «Ковентри Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Роберт Джонс. Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 3:3. В серии пенальти победу одержали гости со счётом 4:2.
На 23-й минуте матча счёт открыл полузащитник «красных дьяволов» Скотт Мактоминей. Ему ассистировал защитник Диогу Дало. На 45+1-й минуте матча забил защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр с передачи Бруну Фернандеша. На 58-й минуте забил уже сам Бруну Фернандеш.
Однако хозяева восстановили равновесие в счёте за 25 минут до конца матча: на 71-й минуте забил нападающий хозяев Эллис Симмс, на 79-й минуте забил Каллум О'Харе, а на 90+5-й минуте Хаджи Райт с пенальти сравнял счёт в матче и перевёл игру в дополнительное время, по итогам которого ни одна из команд не вышла вперёд. Гол хозяев в концовке дополнительного времени был отменён из-за офсайда после просмотра видеоповтора. В серии пенальти сильнее оказались игроки «Манчестер Юнайтед».
- 21 апреля 2024
-
21:50
-
21:36
-
21:28
-
21:23
-
21:16
-
21:12
-
21:02
-
21:00
-
20:59
-
20:53
-
20:48
-
20:46
-
20:38
-
20:38
-
20:28
-
20:27
-
20:18
-
20:16
-
20:13
-
20:04
-
19:57
-
19:48
-
19:38
-
19:38
-
19:29
-
19:21
-
19:18
-
19:17
-
19:16
-
19:13
-
19:12
-
19:09
-
19:08
-
19:05
-
19:02