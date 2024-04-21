«Ман Юнайтед» сыграет с «Ман Сити» в финале Кубка Англии во втором сезоне подряд

Завершился полуфинальный матч Кубка Англии, в котором встречались «Ковентри Сити» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 3:3. В серии пенальти победу одержал «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:2 и вышел в финал турнира.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити». Матч пройдёт 25 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Ранее «горожане» в 1/2 финала обыграли «Челси» с минимальным счётом 1:0.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити». В финале сезона-2023/2024 «горожане» победили «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.