«Ман Юнайтед» сыграет с «Ман Сити» в финале Кубка Англии во втором сезоне подряд
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Завершился полуфинальный матч Кубка Англии, в котором встречались «Ковентри Сити» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 3:3. В серии пенальти победу одержал «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:2 и вышел в финал турнира.
Кубок Англии . 1/2 финала
21 апреля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Окончен
3 : 3
2 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мактоминей – 23' 0:2 Магуайр – 45+1' 0:3 Фернандеш – 58' 1:3 Симмс – 71' 2:3 О'Харе – 79' 3:3 Райт – 90+5'
В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити». Матч пройдёт 25 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Ранее «горожане» в 1/2 финала обыграли «Челси» с минимальным счётом 1:0.
Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити». В финале сезона-2023/2024 «горожане» победили «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.
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