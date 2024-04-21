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«Ман Юнайтед» сыграет с «Ман Сити» в финале Кубка Англии во втором сезоне подряд

«Ман Юнайтед» сыграет с «Ман Сити» в финале Кубка Англии во втором сезоне подряд
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Завершился полуфинальный матч Кубка Англии, в котором встречались «Ковентри Сити» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 3:3. В серии пенальти победу одержал «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:2 и вышел в финал турнира.

Кубок Англии . 1/2 финала
21 апреля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Окончен
3 : 3
2 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мактоминей – 23'     0:2 Магуайр – 45+1'     0:3 Фернандеш – 58'     1:3 Симмс – 71'     2:3 О'Харе – 79'     3:3 Райт – 90+5'    

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити». Матч пройдёт 25 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Ранее «горожане» в 1/2 финала обыграли «Челси» с минимальным счётом 1:0.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити». В финале сезона-2023/2024 «горожане» победили «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.

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