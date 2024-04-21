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«Фиорентина» оказалась сильнее «Салернитаны» в матче 33-го тура Серии А

Завершился матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Салернитана» и «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «Ареки» (Салерно, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Маттео Маркетти. Матч завершился победой гостей со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 80-й минуте. Отличился нападающий «Фиорентины» Кристиан Куаме. Ему ассистировал защитник Лука Раньери. На 90+5-й минуте окончательный счёт в матче установил нападающий гостей Нанитамо Иконе.

«Фиорентина» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 47 очков за 32 сыгранных матча. «Салернитана» находится на последнем месте, заработав 15 очков.

Ранее также завершились ещё несколько матчей в рамках 33-го тура Серии А: «Сассуоло» дома разгромно проиграл «Лечче» со счётом 0:3, а «Торино» поделил очки в матче с «Фрозиноне» (0:0).