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«Фиорентина» оказалась сильнее «Салернитаны» в матче 33-го тура Серии А

«Фиорентина» оказалась сильнее «Салернитаны» в матче 33-го тура Серии А
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Завершился матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Салернитана» и «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «Ареки» (Салерно, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Маттео Маркетти. Матч завершился победой гостей со счётом 2:0.

Италия - Серия А . 33-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Салернитана
Салерно
Окончен
0 : 2
Фиорентина
Флоренция
0:1 Куаме – 80'     0:2 Иконе – 90+5'    

Первый гол в матче был забит на 80-й минуте. Отличился нападающий «Фиорентины» Кристиан Куаме. Ему ассистировал защитник Лука Раньери. На 90+5-й минуте окончательный счёт в матче установил нападающий гостей Нанитамо Иконе.

«Фиорентина» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 47 очков за 32 сыгранных матча. «Салернитана» находится на последнем месте, заработав 15 очков.

Ранее также завершились ещё несколько матчей в рамках 33-го тура Серии А: «Сассуоло» дома разгромно проиграл «Лечче» со счётом 0:3, а «Торино» поделил очки в матче с «Фрозиноне» (0:0).

Италия - Серия А . 33-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
0 : 3
Лечче
Лечче
0:1 Жендрей – 11'     0:2 Доргу – 15'     0:3 Пикколи – 61'    
Италия - Серия А . 33-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 0
Фрозиноне
Фрозиноне
Турнирная таблица Серии А
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