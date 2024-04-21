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«Спартак» забил первый гол со стандарта в этом сезоне РПЛ

«Спартак» забил первый гол со стандарта в этом сезоне РПЛ
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В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и московский «Спартак». Игра проводится на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начался в 20:30 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Бабич – 54'    

На 16-й минуте гости вышли вперёд. В их составе забил защитник Даниил Хлусевич.

Отметим, что красно-белые отметились взятием ворот после подачи со штрафного. Таким образом, «Спартак» забил первый гол со стандарта в этом сезоне РПЛ.

После 23 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 35 очков и расположился на седьмой строчке.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды ранее встречались в 15-м туре. В том противостоянии красно-белые одержали победу над «Ростовом» со счётом 2:1.

Таблица РПЛ
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