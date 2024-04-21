Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Серии А с «Монцей»

Сегодня, 21 апреля, состоится матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Монца» и «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Комунале Бриантео» (Монца, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Антонио Джуа. Матч начнётся в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Монца»: Ди Грегорио, Иццо, Мари, Биринделли, Кирьякопулос, Пессина, Гальярдини, Кольпани, Бондо, Дзербин, Джурич.

«Аталанта»: Карнесекки, Хин, Колашинац, Толой, Хольм, Баккер, Эдерсон, Пашалич, Де Кетеларе, Лукман, Билал Туре.

В прошлый раз команды играли между собой в матче 3-го тура нынешнего сезона Серии А. В той встрече «Аталанта» разгромила соперника со счётом 3:0: отличились полузащитник Эдерсон и нападающий Джанлука Скамакка (дважды).