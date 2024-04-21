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Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Серии А с «Монцей»

Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч Серии А с «Монцей»
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Сегодня, 21 апреля, состоится матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Монца» и «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Комунале Бриантео» (Монца, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Антонио Джуа. Матч начнётся в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 33-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Монца
Монца
1-й тайм
0 : 0
Аталанта
Бергамо

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Монца»: Ди Грегорио, Иццо, Мари, Биринделли, Кирьякопулос, Пессина, Гальярдини, Кольпани, Бондо, Дзербин, Джурич.

«Аталанта»: Карнесекки, Хин, Колашинац, Толой, Хольм, Баккер, Эдерсон, Пашалич, Де Кетеларе, Лукман, Билал Туре.

В прошлый раз команды играли между собой в матче 3-го тура нынешнего сезона Серии А. В той встрече «Аталанта» разгромила соперника со счётом 3:0: отличились полузащитник Эдерсон и нападающий Джанлука Скамакка (дважды).

Турнирная таблица Серии А
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