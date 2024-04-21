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Ростов — Спартак 1:5, результат матча 25-го тура РПЛ 21 апреля 2024 года

«Спартак» разгромил «Ростов» со счётом 5:1 в матче 25-го тура РПЛ
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21 апреля состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начался в 20:30 мск. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

На 16-й минуте гости вышли вперёд. В их составе забил защитник Даниил Хлусевич. На 36-й минуте Егор Голенков сравнял счёт. На 53-й минуте Хесус Медина воспользовался ошибкой вратаря южан Сергея Песьякова и вновь вывел москвичей вперёд.

На 59-й минуте в ворота южан был назначен пенальти. Перед 11-метровым ударом главный тренер ростовчан Валерий Карпин заменил Песьякова на Никиту Медведева. Однако это не помогло — Медина с «точки» оформил дубль. На 76-й минуте Кристофер Мартинс довёл дело до разгрома. Тео Бонгонда в компенсированное время установил окончательный счёт игры.

После 24 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.

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