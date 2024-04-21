Арбитр Федотов объяснил, почему Осипенко не удалили за игру рукой в матче со «Спартаком»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему защитника «Ростова» Максима Осипенко не удалили за игру рукой в матче со «Спартаком».

«Изменения произошли в 2023 году. Осипенко правильно не показали вторую жёлтую карточку и не удалили. Это не является срывом перспективной атаки, потому что есть вратарь – он может среагировать на удар. Был удар, рука, пенальти – это всё. Раньше за такое показывали карточки, а сейчас нет. Читайте изменения в правилах!» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и московский «Спартак». Игра проводится на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начался в 20:30 мск. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу гостей.