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Арбитр Федотов объяснил, почему Осипенко не удалили за игру рукой в матче со «Спартаком»

Арбитр Федотов объяснил, почему Осипенко не удалили за игру рукой в матче со «Спартаком»
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Бывший судья РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему защитника «Ростова» Максима Осипенко не удалили за игру рукой в матче со «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

«Изменения произошли в 2023 году. Осипенко правильно не показали вторую жёлтую карточку и не удалили. Это не является срывом перспективной атаки, потому что есть вратарь – он может среагировать на удар. Был удар, рука, пенальти – это всё. Раньше за такое показывали карточки, а сейчас нет. Читайте изменения в правилах!» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и московский «Спартак». Игра проводится на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начался в 20:30 мск. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу гостей.

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