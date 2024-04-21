«Фрайбург» и «Майнц» не выявили победителя в матче 30-го тура Бундеслиги

Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Майнц». Игра проходила на стадионе «Европа-парк-Штадион» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Марко Фриц. Матч завершился со счётом 1:1.

На шестой минуте счёт в матче открыл нападающий хозяев Михаэль Грегорич. Ему ассистировал коллега по амплуа Рицу Доан. На 40-й минуте гости сравняли счёт благодаря голу нападающего «Майнца» Жонатана Буркардта. Ему ассистировал защитник Антони Каси.

«Фрайбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков за 30 матчей. «Майнц» находится на 15-м месте, заработав 27 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Байер» (80).