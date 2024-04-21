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Срджан Бабич прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Ростовом»

Срджан Бабич прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Ростовом»
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал разгромную победу красно-белых над «Ростовом» (5:1) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

«Мы заслужили эту победу после многих игр, где не удавалось забить. Я очень рад. Следующая игра с ЦСКА, где мы хотим победить, как и в любых играх», — сказал Бабич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 24 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 50 очков.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды ранее встречались в 15-м туре. В том противостоянии красно-белые одержали победу над «Ростовом» со счётом 2:1.

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