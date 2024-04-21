Срджан Бабич прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Ростовом»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал разгромную победу красно-белых над «Ростовом» (5:1) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы заслужили эту победу после многих игр, где не удавалось забить. Я очень рад. Следующая игра с ЦСКА, где мы хотим победить, как и в любых играх», — сказал Бабич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 24 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 50 очков.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды ранее встречались в 15-м туре. В том противостоянии красно-белые одержали победу над «Ростовом» со счётом 2:1.