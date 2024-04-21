Де Йонга унесли на носилках в концовке первого тайма матча с «Реалом»

В эти минуты на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) проходит центральный матч 32-го тура испанской Примеры, в рамках которого столичный «Реал» встречается с каталонской «Барселоной». Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. На момент выхода новости счёт 1:1.

На шестой минуте защитник гостей Андреас Кристенсен вывел свою команду вперёд, точно пробив после углового. На 18-й минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор сравнял счёт с пенальти.

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В концовке первого тайма полузащитник гостей Френки де Йонг получил травму. Его унесли с поля на носилках.

Фото: Кадр из трансляции

Вместо голландца на поле появился Педри.