Валерий Карпин одним словом описал поражение «Ростова» от «Спартака»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 25-го тура с московским «Спартаком» (1:5).

— Каким бы одним словом вы назвали сегодняшнюю игру?

— Бывает.

— Для вас это больше катастрофа или несчастный случай?

— Несчастный случай, конечно, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 24 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 50 очков.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды ранее встречались в 15-м туре. В том противостоянии красно-белые одержали победу над «Ростовом» со счётом 2:1.