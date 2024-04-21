Валерий Карпин одним словом описал поражение «Ростова» от «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 25-го тура с московским «Спартаком» (1:5).
— Каким бы одним словом вы назвали сегодняшнюю игру?
— Бывает.
— Для вас это больше катастрофа или несчастный случай?
— Несчастный случай, конечно, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После 24 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 50 очков.
Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды ранее встречались в 15-м туре. В том противостоянии красно-белые одержали победу над «Ростовом» со счётом 2:1.