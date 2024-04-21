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Карпин: ошибка Песьякова не в выносе мяча, а в том, что играл с травмой

Карпин: ошибка Песьякова не в выносе мяча, а в том, что играл с травмой
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал замену голкипера Сергея Песьякова в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:5).

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

«Согласен, что нельзя сказать, что «Спартак» переиграл «Ростов». Индивидуальные ошибки? Я бы сказал ошибка. Ошибка заключалась не в том, что вратарь не вынес мяч перед пенальти, не забрал мяч руки, а в том, что не сказал о травме, что она не позволяет играть. Понятно, что было большое желание не уходить с поля.

С одной стороны, это хорошо. С другой, как видим, не очень. Не знаю, просил Песьяков замену или нет, но уже было видно после второго гола, что что-то не в порядке. Уже начали готовить замену. Это было нашим решением», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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