Карпин: ошибка Песьякова не в выносе мяча, а в том, что играл с травмой

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал замену голкипера Сергея Песьякова в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:5).
«Согласен, что нельзя сказать, что «Спартак» переиграл «Ростов». Индивидуальные ошибки? Я бы сказал ошибка. Ошибка заключалась не в том, что вратарь не вынес мяч перед пенальти, не забрал мяч руки, а в том, что не сказал о травме, что она не позволяет играть. Понятно, что было большое желание не уходить с поля.
С одной стороны, это хорошо. С другой, как видим, не очень. Не знаю, просил Песьяков замену или нет, но уже было видно после второго гола, что что-то не в порядке. Уже начали готовить замену. Это было нашим решением», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 21 апреля 2024
-
23:23
-
23:21
-
23:18
-
23:15
-
23:13
-
23:07
-
23:05
-
23:01
-
22:49
-
22:45
-
22:36
-
22:32
-
22:30
-
22:23
-
22:13
-
22:12
-
22:06
-
22:00
-
21:55
-
21:50
-
21:36
-
21:28
-
21:23
-
21:16
-
21:12
-
21:02
-
21:00
-
20:59
-
20:53
-
20:48
-
20:46
-
20:38
-
20:38
-
20:28
-
20:27