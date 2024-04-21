Президент «Ростова» прокомментировал разгромное поражение от «Спартака»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал разгромное поражение от «Спартака» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла 21 апреля 2024 года. Она завершилась поражением южан. Итоговый счёт — 5:1 в пользу московского клуба.

«Результат со «Спартаком» — следствие неудачной игры. Нам сегодня просто не повезло, нам всё залетело», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сейчас «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча в чемпионате страны. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав 34 очка. На первом месте располагается «Зенит», у которого 50 очков.