Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Ростова» прокомментировал разгромное поражение от «Спартака»

Президент «Ростова» прокомментировал разгромное поражение от «Спартака»
Комментарии

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал разгромное поражение от «Спартака» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла 21 апреля 2024 года. Она завершилась поражением южан. Итоговый счёт — 5:1 в пользу московского клуба.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

«Результат со «Спартаком» — следствие неудачной игры. Нам сегодня просто не повезло, нам всё залетело», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сейчас «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча в чемпионате страны. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав 34 очка. На первом месте располагается «Зенит», у которого 50 очков.

Материалы по теме
Это точно «Спартак»?! Забили «Ростову» пять голов в гостях!
Это точно «Спартак»?! Забили «Ростову» пять голов в гостях!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android