Президент «Ростова» прокомментировал разгромное поражение от «Спартака»
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал разгромное поражение от «Спартака» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла 21 апреля 2024 года. Она завершилась поражением южан. Итоговый счёт — 5:1 в пользу московского клуба.
МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16' 1:1 Голенков – 37' 1:2 Медина – 54' 1:3 Медина – 60' 1:4 Мартинс – 76' 1:5 Бонгонда – 90+4'
«Результат со «Спартаком» — следствие неудачной игры. Нам сегодня просто не повезло, нам всё залетело», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сейчас «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча в чемпионате страны. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав 34 очка. На первом месте располагается «Зенит», у которого 50 очков.
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