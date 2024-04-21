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Тренер «Спартака» Слишкович объяснил, почему оставил в запасе Зиньковского и Соболева

Тренер «Спартака» Слишкович объяснил, почему оставил в запасе Зиньковского и Соболева
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал решение не включать в стартовый состав команды на матч 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:1) нападающих Александра Соболева и Антона Зиньковского.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

«С Зиньковским и Соболевым всё хорошо. Они остались на скамейке из‑за тактики. У меня есть свои проблемы. Я принимаю такие решения, потому что считаю, что сейчас так лучше для команды. Да, Антон не играл, а Саша сделал всё, о чём я его просил», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 24 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 50 очков.

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