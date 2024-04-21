Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слишкович: взял на себя риск и поменял схему. Каждую просьбу игроки выполнили

Слишкович: взял на себя риск и поменял схему. Каждую просьбу игроки выполнили
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о схеме команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Матч состоялся 21 апреля. Он закончился со счётом 5:1 в пользу московского клуба.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

«Сегодня мы больше играли по схеме 3–5–2. У нас не было много времени для отработки этой схемы, мы сразу играли с «Зенитом». Я взял на себя риск и поменял игру команды на эту схему. Поговорил с ребятами индивидуально, сказал, какая игра нас ждёт. Каждую нашу просьбу игроки выполнили, каждую.

Не скажу, что я всегда хотел играть в 3–5–2, это было тактическое решение. У нас ещё много игр, нет времени на радости, мы должны думать про ЦСКА и будем готовиться к ним. Какая у нас будет система — увидим. С такими игроками, как у нас, не будет проблем. Им неважно, какая схема у команды», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников

Материалы по теме
Это точно «Спартак»?! Забили «Ростову» пять голов в гостях!
Это точно «Спартак»?! Забили «Ростову» пять голов в гостях!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android