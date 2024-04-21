Слишкович: взял на себя риск и поменял схему. Каждую просьбу игроки выполнили

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о схеме команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Матч состоялся 21 апреля. Он закончился со счётом 5:1 в пользу московского клуба.

«Сегодня мы больше играли по схеме 3–5–2. У нас не было много времени для отработки этой схемы, мы сразу играли с «Зенитом». Я взял на себя риск и поменял игру команды на эту схему. Поговорил с ребятами индивидуально, сказал, какая игра нас ждёт. Каждую нашу просьбу игроки выполнили, каждую.

Не скажу, что я всегда хотел играть в 3–5–2, это было тактическое решение. У нас ещё много игр, нет времени на радости, мы должны думать про ЦСКА и будем готовиться к ним. Какая у нас будет система — увидим. С такими игроками, как у нас, не будет проблем. Им неважно, какая схема у команды», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников