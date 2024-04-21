Гендиректор «Спартака» Малышев прокомментировал победу над «Ростовом»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал победу над «Ростовом».

«Довольны результатом. Видно по игре, что команда сплочена и работает. Мне кажется, есть ещё куда стремиться», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

21 апреля состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начался в 20:30 мск. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

После 24 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.