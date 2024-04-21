В «Спартаке» не стали отвечать на вопрос, может ли Слишкович остаться тренером «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос, может ли исполняющий обязанности главного тренера красно-белых Владимир Слишкович остаться рулевым команды.

«Это некорректный вопрос. Я считаю, что сейчас наша команда находится в таком положении, когда каждая следующая игра — финал. Мы идём от игры к игре. У нас есть дедлайн, но пока не могу ничего сказать», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Предыдущим главным тренером команды был Гильермо Абаскаль. Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ.

Напомним, 14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля.