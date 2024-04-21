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Слишкович: мы показали, что «Спартак» может обыгрывать любую команду в РПЛ

Слишкович: мы показали, что «Спартак» может обыгрывать любую команду в РПЛ
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (5:1).

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

«Давление «Ростова» — психологический момент. Тренер в этот момент может говорить всё что угодно. Но в голове игрока всегда мысли о защите, если его команда ведёт. Это типичный футбольный момент, это бывает у всех. Нам нужно работать над этим.

Сегодня у нас был нормальный ответ, потому что мы ещё не до конца стабильная команда в психологическом плане. Сегодня мы показали, что «Спартак» может играть и обыгрывать каждую команду РПЛ», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав 34 очка. На первом месте располагается «Зенит», у которого 50 очков.

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