Слишкович: мы показали, что «Спартак» может обыгрывать любую команду в РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (5:1).

«Давление «Ростова» — психологический момент. Тренер в этот момент может говорить всё что угодно. Но в голове игрока всегда мысли о защите, если его команда ведёт. Это типичный футбольный момент, это бывает у всех. Нам нужно работать над этим.

Сегодня у нас был нормальный ответ, потому что мы ещё не до конца стабильная команда в психологическом плане. Сегодня мы показали, что «Спартак» может играть и обыгрывать каждую команду РПЛ», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав 34 очка. На первом месте располагается «Зенит», у которого 50 очков.