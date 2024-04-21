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В «Спартаке» сообщили об отсутствии новостей по делу Промеса

В «Спартаке» сообщили об отсутствии новостей по делу Промеса
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом.

— Пока нет новых новостей по Промесу.

— У «Спартака» был день рождения. Почему Промеса не было на праздничной фотографии?

— Он был на других фотографиях, посвящённых лучшим. Мы ценим и любим его по-прежнему, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников

В данный момент Промес находится под арестом в ОАЭ. 29 февраля нападающего не пустили в самолёт вместе с другими футболистами «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

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