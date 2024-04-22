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«Реал» М вырвал победу у «Барселоны» в матче 32-го тура Ла Лиги

Завершился матч 32-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. «Реал» одержал победу со счётом 3:2.

На шестой минуте счёт открыл защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен. На 18-й минуте нападающий хозяев Винисиус Жуниор реализовал пенальти. На 69-й минуте полузащитник Фермин Лопес Мартин вывел «Барселону» вперёд. «Реал» сравнял счёт усилиями защитника Лукаса Васкеса на 73-й минуте. Победу хозяевам принёс полузащитник Джуд Беллингем, который отличился на 90+1-й минуте.

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«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 81 очко за 32 матча. «Барселона» находится на второй строчке, заработав 70 очков.