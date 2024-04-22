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Константин Марадишвили будет восстанавливаться от травмы в «Локомотиве»

Константин Марадишвили будет восстанавливаться от травмы в «Локомотиве»
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Полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили, выступающий с начала весенней части текущего сезона на правах аренды за «Пари Нижний Новгород», пройдёт восстановление после травмы в расположении железнодорожников. Он получил повреждение крестообразной связки колена в матче чемпионата России с «Краснодаром» (3:4).

«По согласованию медицинских штабов «Пари НН» и «Локомотива» Константин Марадишвили пройдёт полную реабилитацию на базе в Баковке. Это связано с техническим оснащением для качественного восстановления после операции на передней крестообразной связке.

Скорее поправляйся, Мара. Дома и стены помогают», — написано в заявлении «Локомотива».

Марадишвили был прооперирован в Мюнхене. Ранее сообщалось, что врачи прогнозируют его возвращение в строй в августе.

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