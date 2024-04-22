Губерниев: главное в победе «Спартака» – это «лучший вратарь страны по игре ногами»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (5:1). Встреча состоялась 21 апреля. Игра закончилась победой красно-белых со счётом 5:1.

«Ну сейчас начнётся! «Спартак» – в чемпионы! А вот если б раньше Абаскаля сняли, то уж тогда… Да, «Спартак» выглядел сегодня посвежее… Но, давайте объективно – главное в победе над «Ростовом» – это «лучший вратарь страны по игре ногами». «Ростов» стабильно привозит такие голы в каждом матче! Или почти привозит. Менять ничего не хочет. Начинают, грубо говоря, с -1,5. «Спартак» сегодня просто наказал. Но на дистанции, думаю, мало что изменится. Будет одна хорошая игра, одна плохая. Здесь за три дня чудес не добьёшься!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча в чемпионате страны. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав 34 очка. На первом месте располагается «Зенит», у которого 50 очков.