Хави: «Барселона» заслужила победу над «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в матче 32-го тура испанской Примеры. Встреча состоялась 21 апреля. Мадридский клуб одержал победу со счётом 3:2.

«Действительно у обеих команд было много моментов. Мы хорошо играли в футбол, особенно в первым тайме. Не считая нескольких ошибок, мы смотрелись очень хорошо. По игре мы заслужили победу над «Реалом», три очка, а не 0. Но «Реал» прекрасно играл и смотрелся хорошо. Нам было сложно отнимать мячи, были сложности с владением. Но мы играем хорошо, доминируем, хороших отрезков у нас было больше», – сказал Хави на послематчевой пресс-конференции.

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Напомним, «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 81 очко за 32 матча. «Барселона» находится на второй строчке, заработав 70 очков.