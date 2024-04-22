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Хави: «Барселона» заслужила победу над «Реалом»

Хави: «Барселона» заслужила победу над «Реалом»
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в матче 32-го тура испанской Примеры. Встреча состоялась 21 апреля. Мадридский клуб одержал победу со счётом 3:2.

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 6'     1:1 Винисиус Жуниор – 18'     1:2 Лопес Мартин – 69'     2:2 Васкес – 73'     3:2 Беллингем – 90+1'    

«Действительно у обеих команд было много моментов. Мы хорошо играли в футбол, особенно в первым тайме. Не считая нескольких ошибок, мы смотрелись очень хорошо. По игре мы заслужили победу над «Реалом», три очка, а не 0. Но «Реал» прекрасно играл и смотрелся хорошо. Нам было сложно отнимать мячи, были сложности с владением. Но мы играем хорошо, доминируем, хороших отрезков у нас было больше», – сказал Хави на послематчевой пресс-конференции.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 81 очко за 32 матча. «Барселона» находится на второй строчке, заработав 70 очков.

Турнирная таблица Ла Лиги
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