«Могли забирать как минимум одно очко». Игрок «Оренбурга» Михайлов — о матче с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, выступающий на правах аренды за «Оренбург», прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ с сине-бело-голубыми, который завершился победой санкт-петербургской команды со счётом 1:0.

«Эмоции отрицательные. Проиграли сегодня, хотя могли забирать как минимум одно очко отсюда, потому что это очень важные и нужные очки для нас. Мы ведем борьбу и каждое очко – это на вес золота, поэтому очень расстроились.»

— Давит ли, что команда ведет борьбу за выживание?

– Нет, не давит. В весенней части мы очень хорошо набираем очки, в каждом матче, за исключением сегодняшнего. В весенней части мы впервые проиграли, сделаем выводы и будем готовиться дальше, — приводит слова Михайлова «Спорт День за Днем».

Единственный гол в матче был забит на 23-й минуте. Хозяева повели в счёте после точного обводящего удара полузащитника Клаудиньо. Ему ассистировал нападающий Матео Кассьерра.

После 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ соперники встречались в 10-м туре. В том противостоянии «Оренбург» на своём поле одержал победу со счётом 3:1.