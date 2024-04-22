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Видеообзор победы «Зенита» над «Оренбургом» в матче 25-го тура РПЛ

Видеообзор победы «Зенита» над «Оренбургом» в матче 25-го тура РПЛ
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Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Клаудиньо – 23'    

Видео опубликовано на YouTube-канале «Зенита». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Единственный гол был забит на 23-й минуте. Хозяева повели в счёте после точного обводящего удара полузащитника Клаудиньо. Ему ассистировал нападающий Матео Кассьерра.

В нынешнем сезоне РПЛ соперники встречались в 10-м туре. В том противостоянии «Оренбург» на своём поле одержал победу со счётом 3:1.

После 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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