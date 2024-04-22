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Игрок «Ростова» Азнауров назвал чемпионат, в котором хочет попробовать свои силы

Нападающий «Ростова» Имран Азнауров сказал, что желает попробовать свои силы в испанской Примере.

«Моя мечта? Играть в стартовом составе «Ростова». Но мечтаю попасть ещё в испанскую Ла Лигу. Примерно как Захарян», — приводит слова Азнаурова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Азнауров провёл за основной состав «Ростова» три матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

21 апреля состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

После 24 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.