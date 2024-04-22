Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ростова» Азнауров назвал чемпионат, в котором хочет попробовать свои силы

Игрок «Ростова» Азнауров назвал чемпионат, в котором хочет попробовать свои силы
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ростова» Имран Азнауров сказал, что желает попробовать свои силы в испанской Примере.

«Моя мечта? Играть в стартовом составе «Ростова». Но мечтаю попасть ещё в испанскую Ла Лигу. Примерно как Захарян», — приводит слова Азнаурова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Азнауров провёл за основной состав «Ростова» три матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

21 апреля состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16'     1:1 Голенков – 37'     1:2 Медина – 54'     1:3 Медина – 60'     1:4 Мартинс – 76'     1:5 Бонгонда – 90+4'    

После 24 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.

Материалы по теме
Игрок «Ростова» Азнауров: ожидали, что пройдём «Урал» в Кубке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android