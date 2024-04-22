Хави: в матче с «Реалом» было очень много спорных судейских решений

Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал судейство в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:3).

«Спорных судейских решений было очень много. Было бы замечательно, если бы я мог не говорить о судействе. Жаль, что так не произошло. Мы заслужили три очка, я честно говорю: мы должны были победить», — сказал Хави на пресс-конференции.

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Отметим, «Барселона» дважды по ходу матча вела в счёте, но в итоге потерпела поражение, пропустив в дополнительное время.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 81 очко. «Барселона» находится на втором месте, набрав 70 очков.

В следующем туре «Реал» встретится с «Реалом Сосьедад», а «Барселона» сыграет с «Валенсией».

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