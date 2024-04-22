Хави: у «Барселоны» осталась цель побороться за второе место в чемпионате Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о целях команды в чемпионате Испании после поражения в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Реалом». Напомним, матч прошёл в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился со счётом 3:2.

«Осталась цель побороться за второе место в Ла Лиге, это важно на следующий сезон. Это поможет в будущем», — сказал Хави на пресс-конференции.

На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 70 очков. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на 11 очков. Третье место занимает «Жирона», которая набрала 68 очков.

В следующем туре «Реал» встретится с «Реалом Сосьедад», а «Барселона» сыграет с «Валенсией».

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