Тренер «Жироны»: не собираемся останавливаться. Будем бороться за мечту – попасть в ЛЧ

Главный тренер «Жироны» Мичел Мигел после разгрома «Кадиса» (4:1) и выхода в еврокубки заявил, что клуб продолжит борьбу за Лигу чемпионов.

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«Мы не собираемся останавливаться. Мы собираемся продолжать борьбу за мечту – попасть в Лигу чемпионов», — приводит слова Мичела El Chiringuito TV.

За шесть туров до окончания сезона-2023/2024 в Ла Лиге «Жирона» занимает третье место в турнирной таблице и уже точно не опустится ниже шестой строчки, которая даёт право участвовать в Лиге Европы. Команда Мичела набрала 68 очков за 32 матча.

Отметим, «Жирона» впервые в своей истории выступит в еврокубках. Клуб был основан в 1930-м. За 94 года каталонцы всего четыре сезона провели в высшем испанском дивизионе.