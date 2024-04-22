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Аршавин в присутствии Черчесова заявил, что назначил бы в «Спартак» другого тренера

Аршавин в присутствии Черчесова заявил, что назначил бы в «Спартак» другого тренера
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Бывший игрок сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил, что предпочёл бы московскому «Спартаку» не Станислава Черчесова, а другого тренера.

«С этими двумя фамилиями (речь про Карпина и Черчесова) я полностью согласен. Если что, Станислав Саламович, извините, но вы у меня идёте вторым после Валерия Георгиевича», — сказал Аршавин в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ».

Черчесов в ответ отшутился: «А я, говорит, второй. Почему? Первых много».

«Он и не первый, но точно не второй», — пошутил, в свою очередь, Аршавин.

«Ну, пускай будет так», — заключил Черчесов.

Напомним, что «Спартак» недавно уволил Гильермо Абаскаля. Обязанности главного тренера красно-белых в исполняет Владимир Слишкович. В СМИ сообщалось, что Черчесов может стать новым главным тренером «Спартака», который уже работал в московском клубе ранее.

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