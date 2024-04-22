Защитник «Челси» Тьяго Силва высказался о своём будущем

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва после полуфинального матча Кубка Англии против «Манчестер Сити» (0:1) поделился мыслями о своём будущем в лондонском клубе.

«Вы узнаете в ближайшие дни. Я не хочу сейчас ничего говорить после поражения. Грущу из-за результата, но рано или поздно новость станет известной. У меня в голове есть решение, но сейчас не пора им делиться. Это не индивидуальный вид спорта, но мои четыре года здесь были очень хорошими. Не то чтобы я не верил в себя, но с моим возрастом и интенсивностью этой лиги… Редко можно увидеть игроков высокого уровня в 39 лет здесь.

Мне не нравится говорить о себе, но вы это видите. В полуфинале я готов был играть в дополнительное время! Я вижу, что у меня есть ещё несколько лет, чтобы продолжать наслаждаться футболом», — цитирует защитника The Standart.

Как сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо, ожидается, что Тьяго Силва покинет лондонский клуб в конце сезона.

39-летний бразильский игрок выступает в составе лондонского клуба с августа 2020 года. Вместе с «Челси» в 2021 году Силва выиграл Лигу чемпионов. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне Тьяго Силва сыграл 32 игры в составе «Челси» и забил 4 гола.