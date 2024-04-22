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Карло Анчелотти ответил на вопрос о чемпионстве «Реала» после победы в «эль класико»

Карло Анчелотти ответил на вопрос о чемпионстве «Реала» после победы в «эль класико»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном трофее в Ла Лиге после победы над «Барселоной» (3:2) в матче 32-го тура чемпионата Испании.

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 6'     1:1 Винисиус Жуниор – 18'     1:2 Лопес Мартин – 69'     2:2 Васкес – 73'     3:2 Беллингем – 90+1'    

«Чемпионство стало для нас намного ближе. Давайте продолжать работать в том же духе. Да, победа была очень важна сегодня, но теперь нужно немного отдохнуть, потому что неделя получилась тяжёлой, но незабываемой для Мадрида», – приводит слова Анчелотти AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На данный момент мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 81 очко. «Барселона» находится на втором месте, набрав 70 очков.

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