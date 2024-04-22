Карло Анчелотти ответил на вопрос о чемпионстве «Реала» после победы в «эль класико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном трофее в Ла Лиге после победы над «Барселоной» (3:2) в матче 32-го тура чемпионата Испании.

«Чемпионство стало для нас намного ближе. Давайте продолжать работать в том же духе. Да, победа была очень важна сегодня, но теперь нужно немного отдохнуть, потому что неделя получилась тяжёлой, но незабываемой для Мадрида», – приводит слова Анчелотти AS.

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На данный момент мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 81 очко. «Барселона» находится на втором месте, набрав 70 очков.

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