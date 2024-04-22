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Тренер «Сочи» Морено — о ничьей с «Уралом»: это наш худший матч с момента моего прихода

Тренер «Сочи» Морено — о ничьей с «Уралом»: это наш худший матч с момента моего прихода
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подвёл итоги ничейного результата в игре 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Ионов – 46'     0:2 Ионов – 67'     1:2 Гуарирапа – 77'     2:2 Юкич – 88'    

«Наверное, по содержанию это худший матч с момента моего прихода в команду. Но, несмотря на это, мы смогли отыграться с 0:2 и даже имели в концовке моменты, чтобы совершить полноценный камбэк.

Теперь мы думаем о следующей игре. Впереди у нас прямой конкурент – «Ахмат». Мы сегодня набрали лишь одно очко, поэтому должны выигрывать у грозненцев», – приводит слова Морено официальный сайт ФК «Сочи».

После 23 матчей чемпионата России «Сочи» набрал 19 очков и занимает 16-е место. «Урал» после аналогичного количества игр РПЛ заработал 24 очка и располагается на 15-й строчке.

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