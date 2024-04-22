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Лука Модрич отреагировал на вырванную «Реалом» победу в «эль класико»

Лука Модрич отреагировал на вырванную «Реалом» победу в «эль класико»
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38-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу своего клуба в матче с «Барселоной» (3:2), который состоялся вчера в рамках Ла Лиги.

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 6'     1:1 Винисиус Жуниор – 18'     1:2 Лопес Мартин – 69'     2:2 Васкес – 73'     3:2 Беллингем – 90+1'    
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Это потрясающе. Данная победа приближает нас к титулу Ла Лиги. Отличный вечер, прекрасная игра команды. Мы никогда не сдаёмся. Мы дважды уступали в счёте, но продолжали стараться, оказывать давление и в конце концов снова и снова отыгрывались. Отличный вечер, как и многие другие на «Бернабеу».

Что позволяет команде переворачивать такие важные матчи? Кроме необходимого качества, это вера и невероятный характер, ведь всё это не случайно. И с такой поддержкой, как сейчас, всё становится намного легче. Это невероятно. Мы были очень рады и благодарны болельщикам. Они создали потрясающую атмосферу. Мы находимся там, где хотим быть, с отрывом в 11 очков, и нам остаётся совсем немного до победы в чемпионате.

Мы вышли на поле после тяжёлого матча с «Манчестер Сити.» 120 минут, изматывающих физически и морально. Но мы ещё раз доказали, что у команды всё в порядке с физической формой и настроем. Надо идти до конца», — приводит слова Модрича AS.

Напомним, «Реал» благодаря голу Беллингема вырвал победу на 90+1-й минуте матча. Мадридский клуб занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 81 очко за 32 матча. «Барселона» находится на второй строчке, заработав 70 очков.

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