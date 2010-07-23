Деменко продолжит карьеру в "Жемчужине-Сочи"

34-летний полузащитник Максим Деменко, который на этой неделе расторг контракт с «Краснодаром», продолжит карьеру в «Жемчужине-Сочи».

«Перехожу в „Жемчужину“, но контракт с этим клубом на данный момент у меня не подписан. Трудовое соглашение с сочинцами будет оформлено 26 или 27 июля», — цитирует Деменко «Спорт день за днём».