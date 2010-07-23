Шустер: Хедира? Моуринью ищет тактически грамотных игроков

Главный тренер турецкого «Бешикташа» Бернд Шустер объяснил в интервью немецкой газете Welt, почему наставник мадридского «Реала» Жозе Моуринью нацелился на полузащитника сборной Германии Сами Хедиру.

Бывший тренер «сливочных» считает, что португальскому специалисту нравятся тактически грамотные игроки.

«Меня отнюдь не удивляет то, что Хедира близок к переходу в „Реал“. Чемпионат мира был для него хорошим плацдармом. В прошлом сезоне испанцы усилили атакующую мощь команды, однако в оборонительных действиях замечаются проблемы. Мне кажется, что Хедира очень хорошо сыграется с Хаби Алонсо в середине поля. Дело в том, что Моуринью всегда ищет игроков, соответствующих по своим качествам той или иной позиции. Они должны быть тактически грамотными и очень хорошо подготовленными функционально. Хедира сочетает в себе эти качества и сумеет усовершенствовать их в „Реале“. А тренер сборной Германии Йоахим Лёв, в свою очередь, извлечёт из этого свои дивиденды», — сказал Шустер.