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Тер Штеген: это позор, что в Ла Лиге нет системы определения голов

Тер Штеген: это позор, что в Ла Лиге нет системы определения голов
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Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген считает, что в испанском футболе в обязательном порядке должна присутствовать система определения взятия ворот.

«Это позор для футбольного мира. Почему нет системы определения голов? В этой индустрии хватает денег, только, видимо, не на главное. Просто стыдно», — приводит слова тер Штегена известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, в матче 32-го тура Ла Лиги с «Реалом» футболист сине-гранатовых Ламин Ямал воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч частично пересёк линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его обратно. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счёте рефери подтвердил своё решение.

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 6'     1:1 Винисиус Жуниор – 18'     1:2 Лопес Мартин – 69'     2:2 Васкес – 73'     3:2 Беллингем – 90+1'    
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