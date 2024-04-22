Тер Штеген: это позор, что в Ла Лиге нет системы определения голов

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген считает, что в испанском футболе в обязательном порядке должна присутствовать система определения взятия ворот.

«Это позор для футбольного мира. Почему нет системы определения голов? В этой индустрии хватает денег, только, видимо, не на главное. Просто стыдно», — приводит слова тер Штегена известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

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Напомним, в матче 32-го тура Ла Лиги с «Реалом» футболист сине-гранатовых Ламин Ямал воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч частично пересёк линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его обратно. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счёте рефери подтвердил своё решение.