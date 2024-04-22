Дмитрий Булыкин: Песьяков начудил и дал хорошее настроение «Спартаку»
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Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался по итогам матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ростовом» (5:1).
«Спартаку» опять помог вратарь команды соперника. Песьяков, конечно, немного начудил и дал хорошее настроение «Спартаку». «Ростов» после этих ошибок рассыпался, и вопрос был лишь в том, сколько забьёт «Спартак», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
После 24 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 50 очков.
МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 5
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 16' 1:1 Голенков – 37' 1:2 Медина – 54' 1:3 Медина – 60' 1:4 Мартинс – 76' 1:5 Бонгонда – 90+4'
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