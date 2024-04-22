Дмитрий Булыкин: Песьяков начудил и дал хорошее настроение «Спартаку»

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался по итогам матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ростовом» (5:1).

«Спартаку» опять помог вратарь команды соперника. Песьяков, конечно, немного начудил и дал хорошее настроение «Спартаку». «Ростов» после этих ошибок рассыпался, и вопрос был лишь в том, сколько забьёт «Спартак», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 24 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 50 очков.