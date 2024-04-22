Адвокат задержанного экс-гендиректора «Новосибирска» обжаловал постановление следователя

Геннадий Шишебаров, адвокат бывшего гендиректора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова, направил в Центральный райсуд города жалобу на возбуждение уголовного дела о мошенничестве при использовании бюджетных средств.

Согласно документу, защитник Перлова просит признать постановление следователя «незаконным, необоснованным и немотивированным». Напомним, экс-гендиректор «Новосибирска» был задержан в конце марта по подозрению в мошенничестве. Сообщалось, что уголовное дело в отношении Перлова связано с хищением средств субсидии, которая была получена клубом в рамках региональной программы по развитию культуры и спорта в Новосибирской области.

Речь идёт о сумме, исчисляемой в миллионах рублей. Андрею Перлову 62 года. Он занимался лёгкой атлетикой и является заслуженным мастером спорта СССР (1990), а также чемпионом Олимпийских игр 1992 года в ходьбе на 50 км. Должность генерального директора ФК «Новосибирск» Перлов занимал с 2020 по 2022 год.