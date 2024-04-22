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Зарема Салихова: Карпин матч жизни проиграл, теперь ещё сезон в «Ростове» будет

Зарема Салихова: Карпин матч жизни проиграл, теперь ещё сезон в «Ростове» будет
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала уверенную победу красно-белых в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (5:1). По её мнению, главный тренер ростовчан Валерий Карпин проиграл «Спартаку» матч жизни — теперь он останется в «Ростове» ещё на год. Ранее в СМИ ходили слухи, что Карпин может возглавить «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля.

«Слишковича – с важнейшей эмоциональной победой. Надеюсь, что после этой игры он останется приземлённым, а руководством не будут допущены прошлые ошибки, как было с Абаскалем. Карпин — это Карпин, свой матч жизни он проиграл, теперь ещё сезон в «Ростове» будет. Да и Глебова за 10 теперь не продашь в «Спартак», — приводит слова Салиховой Metaratings.

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