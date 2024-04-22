Клопп — о гонке за титул: возможно, на этот раз удача улыбнётся «Ливерпулю»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о шансах команды на чемпионство в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Однажды мы выиграли титул, это был мой любимый сезон в Премьер-лиге! Во всех остальных случаях мы проигрывали, но всегда делали гонку за титул захватывающей. Если получится сделать это снова, возможно, в этот раз фортуна улыбнётся нам. Но кто знает. Мы должны постараться выиграть как можно больше матчей, набрать как можно больше очков. Это напряжённый сезон для всех нас; всем нужна удача, каждая команда в ней нуждается», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

После 33 матчей в рамках английской Премьер-лиги в турнирной таблице лидирует «Арсенал». «Ливерпуль» располагается на втором месте, а «Манчестер Сити» — на третьем. При этом «горожане» провели на одну игру меньше.