Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп — о гонке за титул: возможно, на этот раз удача улыбнётся «Ливерпулю»

Клопп — о гонке за титул: возможно, на этот раз удача улыбнётся «Ливерпулю»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о шансах команды на чемпионство в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Однажды мы выиграли титул, это был мой любимый сезон в Премьер-лиге! Во всех остальных случаях мы проигрывали, но всегда делали гонку за титул захватывающей. Если получится сделать это снова, возможно, в этот раз фортуна улыбнётся нам. Но кто знает. Мы должны постараться выиграть как можно больше матчей, набрать как можно больше очков. Это напряжённый сезон для всех нас; всем нужна удача, каждая команда в ней нуждается», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

После 33 матчей в рамках английской Премьер-лиги в турнирной таблице лидирует «Арсенал». «Ливерпуль» располагается на втором месте, а «Манчестер Сити» — на третьем. При этом «горожане» провели на одну игру меньше.

Материалы по теме
Клопп — о победе над «Фулхэмом»: не вспомню даже, выигрывали ли мы у них на выезде раньше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android