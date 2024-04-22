Денис Бояринцев: «Спартак» заставлял ошибаться «Ростов», а потом наказывал

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался по итогам матча 25-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ростовом» (5:1).

«Спартак» однозначно в матче с «Ростовом» заслужил победу. Не обошлось без доли везения, но «Спартак» заставлял ошибаться «Ростов», а потом наказывал. Если брать всю игру, то «Спартак» полностью переиграл «Ростов» по настрою и самоотдаче. Лидеров «Ростова» практически не было видно в этой игре. Глебов потерялся, а ряд других атакующих игроков выпали из игры. Это заслуга «Спартака» в мобильности, которую команда продемонстрировала.

«Ростов» в первом тайме не уступал и даже имел преимущество, но ключевым моментом стал грамотно выстроенный прессинг «Спартака», который привёл ко второму голу. А также определённое давление привело к счёту 3:1, который дал хорошее преимущество красно-белым. Затем «Ростов» пошёл ва-банк и отыгрываться, отсюда и пропущенные мячи на контратаках. Что касается ошибок, то футбол без ошибок не бывает», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.