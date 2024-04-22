«Вест Хэм» рассматривает Аморима и Лопетеги в качестве замены Мойесу — Sky Sports

Английский «Вест Хэм» рассматривает кандидатуры наставника «Спортинга» Рубена Аморима и бывшего тренера мадридского «Реала» Хулена Лопетеги в качестве замены Дэвиду Мойесу на посту главного тренера «молотобойцев». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, лондонский клуб в данный момент проводит комплексную проверку этих двух специалистов, поскольку контракт Мойеса истекает этим летом, а шотландец ещё не принял решение о своём будущем.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Вест Хэм» провёл 34 матча, в которых набрал 48 очков. Подопечные Дэвида Мойеса располагаются на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата.

Напомним, Мойес возглавляет «Вест Хэм» с декабря 2019 года, но ранее он уже работал в этом клубе. В АПЛ Мойес, помимо лондонцев, возглавлял «Эвертон», «МЮ» и «Сандерленд».