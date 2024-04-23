Жозе Моуринью назвал матч, который изменил направление его карьеры

Жозе Моуринью рассказал, что победа «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2003/2004 с «Манчестер Юнайтед» изменила его карьеру.

«За свою карьеру у меня было так много странных празднований, но именно это событие, вероятно, изменило направление моей карьеры. На днях я столкнулся на улице с каким-то парнем, который говорил: «Когда же у нас в Португалии снова будет такое?» Я сказал ему, что мы можем выиграть Евро через пару месяцев, потому что у нас невероятная национальная команда – лучшая за всю историю. Но с клубом, который снова выиграет Лигу чемпионов в Португалии? Посмотрим, сможем ли мы это сделать в ближайшие 20 лет», — приводит слова Моуринью The Telegraph.

Именно после победного гола в этом матче Моуринью исполнил своё известное празднование, пробежав к команде до углового флажка.

«Порту» под руководством Моуринью в сезоне-2003/2004 выиграл Лигу чемпионов.

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