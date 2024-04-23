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Пике высказался о скандальном незасчитанном голе «Барселоны» в матче с «Реалом»

Пике высказался о скандальном незасчитанном голе «Барселоны» в матче с «Реалом»
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о незасчитанном голе Ламина Ямала в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:3).

Испания - Примера . 32-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 6'     1:1 Винисиус Жуниор – 18'     1:2 Лопес Мартин – 69'     2:2 Васкес – 73'     3:2 Беллингем – 90+1'    

«С этими изображениями сложно определить. Для таких целей должна быть камера на перекладине. У меня такое ощущение, что мяч вошёл в ворота, но я понимаю, если они говорят, что не могут это подтвердить», — приводит слова Пике Barca Blaugranes.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб может потребовать переигровку матча с «Реалом» из-за незасчитанного гола.

Напомним, Ямал воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч, вероятно, полностью пересёк линию ворот, но голкипер Андрей Лунин выбил его обратно. Арбитр просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В итоге рефери подтвердил своё решение, которое вызвало массу споров и критики после матча.

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