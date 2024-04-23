Араухо поставил точку в ситуации с критикой Гюндогана

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал, что полузащитник сине-гранатовых Илкай Гюндоган извинился перед ним за критику из-за удаления в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4).

«Он извинился, и для меня это больше не имеет значения. Мне больше нечего сказать.

Я очень силён духом. Я пришел в этот клуб, потому что психологически очень силён, я много работаю, я думаю, что в футбольном плане никто не сможет меня ни в чём упрекнуть. На днях это была мелочь. Все это знают, и я должен поднять голову», — приводит слова Араухо Forbes.

Напомним, Араухо получил прямую красную карточку на 29-й минуте встречи за фол последней надежды на вингере «ПСЖ» Брэдли Баркола.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

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