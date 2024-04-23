«Барселона» рассматривает кандидатуры Гвардиолы и Артеты на пост главного тренера

«Барселона» продолжает рассматривать кандидатов на пост главного тренера, сообщает Sport.es.

По данным источника, «Барселона» ранее надеялась, что удастся уговорить Хави остаться в клубе. Однако, после вылета команды из Лиги чемпионов каталонский клуб сдержаннее рассматривает перспективы специалиста.

В клубе следят за главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой, тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой и Луисом Энрике из «ПСЖ».

Ранее Хави объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. Сам Хави неоднократно отмечал, что принял единственно правильное решение и менять его не собирается.

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